Chauffeur stopte ’s nachts in bos, uren later werden illegalen in zijn truck gevonden: ‘Weet van niks’

VIDEO Huivering­wek­ken­de filmpjes tonen doodsangst vluchtelin­gen: ‘Ze hapten naar adem in trailer’

Nederland ontsnapte in november vorig jaar aan een ongekend vluchtelingendrama. Op een uit Vlaardingen vertrokken schip bleken 25 vluchtelingen zich te verschansen in een koelcontainer. Hun zuurstof was zo goed als op. Toen de politie arriveerde, verkeerden de verstekelingen in doodsangst. Justitie acht de Roemeense chauffeur Liviu S. (40) verantwoordelijk: ze heeft maandagochtend een celstraf van tien jaar geëist.

14 juli