Chauffeur die hypo kreeg, mag vier jaar niet achter het stuur na veroorzaken dodelijk ongeval bij afrit Kralingen

Groot offensief RET moet reizigers weer in openbaar vervoer krijgen: ‘Iedereen is welkom’

23 juni Reizen met het ov? Voor veel reizigers is het sinds Covid-19 geen gewoonte meer om bus of tram te pakken. Om hen te verleiden terug te keren, starten de vervoersbedrijven vandaag de campagne ‘Het ov is ok’. En dat is hard nodig, want ook de metro’s zijn nog lang niet vol.