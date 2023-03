Chalayne (18) krijgt rijles van haar opa Wout (84): ‘Ze is een natuurtalent, dat zit in de genen’

‘Magneet’ Celainy Obispo beschikt over iets wat slechts weinig speelsters in de eredivisie kunnen

Celainy Obispo staat dit seizoen centraal achterin bij Feyenoord Vrouwen. Opvallend, want ze is met haar 1,63 meter niet een van de grootsten. Maar ze beschikt over iets wat slechts weinig speelsters in de eredivisie kunnen. Ze kan zowel verdedigend als aanvallend goed koppen.