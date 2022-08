Celstraf na dodelijke steekpartij om uitgeleende controller, maar ‘ook slachtoffer droeg bij aan escalatie’

Het was een ruzie die net zo goed met de vuisten of verbaal uitgevochten had kunnen worden. Maar het conflict, twee jaar geleden in Rozenburg, tussen twee tieners over een uitgeleende controller van een spelcomputer ontaardde in een dodelijke steekpartij. Die kostte de 17-jarige Mushuraldo het leven. Melvin T., toen 19 jaar, moet zeven jaar de gevangenis in voor de fatale actie.