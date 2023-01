Cashen voor gemeente Rotterdam: opbrengsten uit betaald parkeren schieten flink omhoog

Even je auto parkeren in Rotterdam wordt een heel stuk duurder. Overal binnen de ring in Rotterdam voert de gemeente - in wijken waar dat nog niet geldt - de komende jaren betaald parkeren in tot 23.00 uur. Ook kort parkeren in het centrum wordt duurder. Daar kost parkeren sinds enkele weken 5,52 euro per uur. Vorig jaar was dat 4,26 euro.