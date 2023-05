Capellenaar (34) aangehouden voor bedreigen coffeeshopeigenaar

Derde verdachte opgepakt voor schietpar­tij bij Het Kasteel

In Krimpen aan den IJssel is woensdagmiddag een derde verdachte opgepakt vanwege de schietpartij vorige maand voor het Spartastadion in Rotterdam. Een arrestatieteam van de politie viel een woning aan de Orchidee binnen en sloeg daar een 31-jarige man uit Capelle aan den IJssel in de boeien.