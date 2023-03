Capelle verklaart de oorlog aan poepende ganzen: eieren worden geroofd om populatie te verkleinen

Ganzen zijn erkende lastpakken in Capelle aan den IJssel. Ze poepen speeltuinen en grasvelden onder, blokkeren fietspaden, maken herrie en tonen agressief gedrag. Om te voorkomen dat het aantal vogels dit jaar weer toeneemt is - nu het broedseizoen weer aanvangt - begonnen met het weghalen van eieren.

In Capelle zorgen voornamelijk de boerengans, de nijlgans en de grauwe gans voor overlast. Vanaf maart leggen deze dieren dagelijks een ei. ,,Ze broeden een exemplaar in ongeveer vier weken uit’’, zegt een woordvoerder van de gemeente. ,,Daarom is het belangrijk om op tijd de ganzenoverlast aan te pakken. Een erkend faunabeheerder haalt de eieren weg uit de nesten op plekken waar te veel ganzen voor overlast zorgen.’’

Bevrucht

De eieren worden weggehaald om te voorkomen dat ze ter plekke uitkomen, en het gevederde volkje weer een stukje groeit. ,,Het gaat hierbij om eieren die nog niet bevrucht of bebroed zijn. Is dat wel het geval of is er twijfel, dan laten we de eieren liggen. Ook worden er een of twee eieren achtergelaten, zodat de ganzen niet ergens anders naartoe trekken om opnieuw te beginnen.’’

In 2022 werd deze tactiek ook al toegepast. Toen zijn er op deze manier ongeveer 710 eieren weggehaald. ,,We hebben als gemeente een ontheffing van de Fauna Beheer Eenheid van de provincie Zuid-Holland’’, klinkt het. ,,Een belangrijke oorzaak van het overschot aan ganzen is het voeren van dieren door bewoners. Dit zorgt voor een te grote ganzenpopulatie en ongezonde dieren. Met de beste bedoelingen worden brood en etensresten gevoerd.’’

Schimmelen

Niet alleen aan ganzen trouwens , maar ook aan duiven, eenden en andere stadsdieren. ,,Al hun poep vervuilt de straten, de bodem en het grondwater. Daarnaast blijft het voedsel dat ze niet opeten op straat liggen. Daar gaat het schimmelen en trekt zo ook nog eens ratten aan. Door heel Capelle hebben we niet-voeren-bordjes geplaatst om mensen er bewust van te maken de dieren niet te eten te geven. Op vijf plekken geldt een voederverbod. Overtreders kunnen een boete krijgen.’’

