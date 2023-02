Capelle trekt portemonnee opnieuw: nóg meer bewoners krijgen kwijtschelding belastingen

Verkeers­con­tro­le in Rotterdam-West levert zwaard op en 43.000 euro aan belasting­geld

De politie heeft tijdens een verkeerscontrole in Rotterdam-West afgelopen zaterdag onder meer iemand aangehouden met een zwaard in de auto. Ook werden vier mensen aangehouden die reden onder invloed, en werden een mes en pepperspray in beslag genomen. In totaal zijn honderd voertuigen gecontroleerd.

30 januari