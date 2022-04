Capelle stevent af op een brede coalitie: Leefbaar Capelle, VVD, D66 en PvdA

Verdwaald Sparta kan nog slechts schietge­bed­jes slaan

Na de kansloze nederlaag van gisteren tegen FC Twente zit Sparta voorlopig in de wachtkamer. Wat doen de concurrenten dit weekeinde? Wat zeker lijkt na het weerloze optreden in Enschede is dat de ploeg van Henk Fraser rechtstreekse handhaving in de eredivisie nagenoeg op zijn buik kan schrijven. Wat betekent dit sportieve drama voor de rust in de organisatie?

23 april