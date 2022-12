Capelle rekent op een rustige jaarwisseling, maar er zijn wel zorgen om kinderen met illegaal vuurwerk

Zorgen om kinderen met zwaar vuurwerk in Capelle: vijftig meldingen in iets meer dan een maand

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel maakt zich grote zorgen over met name jonge kinderen die nu al zwaar vuurwerk afsteken in de stad. De politie telde sinds begin vorige maand al een kleine vijftig meldingen, waarbij soms jeugd vanaf 8 jaar is betrokken.

9 november