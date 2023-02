Capelle pakt uitgerekend tegen plaaggeest Spijkenisse periodetitel: ‘We waren tot op het bot gemotiveerd’

Opgevoerde scooter? Voor deze ene keer krijg je daar op deze plek géén boete voor

Een rollerbank zonder consequenties. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar deze vrijdag kan iedereen met een snor- of bromfiets zich er toch echt aan wagen in Spijkenisse. Wie in het bezit is van een opgevoerde scooter, gaat voor één keer vrijuit. Of nou ja, vrijuit. ,,We gaan uiteraard wel het gesprek met je aan”, zegt jeugdagent Patrick Heijkamp.