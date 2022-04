Capelle moet voor de Oekraïners een tweede thuis worden: ‘Hier kunnen ze op adem komen’

Capelle is dringend op zoek naar spullen voor vluchtelin­gen: van nachtkast­jes tot slippers

Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een warm welkom in Capelle aan den IJssel. Maar niet alleen dat: uit alle macht probeert te gemeente spullen in te zamelen om hun verblijf in de IJsselgemeente nóg aangenamer te maken. Zo is er behoefte aan meubels, zoals bedden, nachtkastjes, tafellampen en stoelen.

4 april