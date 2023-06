Capelle laat nog meer kinderen sporten, dansen en schilderen: duizenden gezinnen krijgen extraatje

Te diep in het glaasje gekeken: automobi­list rijdt wagen in de kreukels op Zevenkamp­se Ring

Een beschonken automobilist is gisteravond laat op de Zevenkampse Ring in Zevenkamp in volle vaart tegen een lantaarnpaal gereden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het tankstation. De wagen raakte zwaar beschadigd, de bestuurder kwam met de schrik vrij.