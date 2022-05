Capelle gaat de strijd aan met uitbuiting van scholieren: ‘Veel leed onder jonge slachtoffers’

In tegenstelling tot andere vormen van criminaliteit, ontbreken hier ‘keiharde cijfers‘, zegt Oskam, die in de regio Rotterdam-Rijnmond het bestrijden van mensenhandel als speerpunt heeft. ,,Mensenhandel is een hardnekkig probleem in onze samenleving dat meestal buiten het zicht gebeurt. Hierbij gaat het niet alleen om volwassenen, maar steeds vaker ook om minderjarigen. Alle vormen van mensenhandel, zoals seksuele-, criminele- en arbeidsuitbuiting grijpen diep in op de vrijheid van de slachtoffers en bezorgen hun veel leed.’’