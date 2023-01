Capelle en Krimpen kwamen jaarwisseling vrijwel schadevrij door: ‘Veel geknal, weinig vernielingen’

De vrees voor een onrustige jaarwisseling in Capelle aan den IJssel blijkt ongegrond te zijn geweest. Bij een inspectie door straten en buurten werd de schade op 7000 euro vastgesteld, wat volgens burgemeester Peter Oskam nog geen reden is om de vlag uit te hangen. ,,Ook al is het slechts 7000 euro dit jaar, het is wel úw schade aan eigendommen van úw gemeente.’’

Even bestond de angst dat vuurwerktoeristen uit het naburige Rotterdam, waar een vuurwerkverbod gold, in Capelle zouden neerstrijken om er alsnog op los te knallen. ,,Geen vuurwerktoeristen vanuit Rotterdam, gelukkig weinig letsel en geen grote incidenten waar handhavers, politie of andere hulpdiensten werden lastiggevallen. Wat moeilijk te verteren blijft is de jaarlijkse overlast voor mens en dier, vooral door illegaal zwaar vuurwerk’’, aldus de Capelse burgervader.

Levensgevaarlijk

In de aanloop naar oud en nieuw leek het er er nog op dat de situatie in de IJsselgemeente wel eens stevig uit de hand zou kunnen lopen. De politie telde in november al in één maand tijd 50 meldingen van vuurwerkoverlast, waarbij kinderen vanaf 8 jaar waren betrokken. Het ging veelal om zwaar, illegaal vuurwerk, waarmee enorme schade kan worden aangericht en waardoor omstanders zwaar gewond kunnen raken.

Quote Ik doe een klemmende oproep aan ouders in Capelle: let op je kinderen Peter Oskam

,,Ik doe een klemmende oproep aan ouders in Capelle: let op je kinderen. Want het kan en het mag niet in onze gemeente dat jongeren op die leeftijd al met zulke levensgevaarlijke spullen in de weer zijn’’, sprak Oskam toen. Kennelijk hebben die woorden gewerkt, omdat er nauwelijks vernielingen zijn geconstateerd.

Verwondingen

Ook in Krimpen aan den IJssel bleef de schade beperkt, zo meldde scheidend burgemeester Martijn Vroom eerder deze week al. ,,Het is in Krimpen zo’n beetje gegaan zoals altijd. Veel vuurwerk – veel illegaal geknal, maar geen ernstige verwondingen of brand. En ook het aantal vernielingen lijkt mee te vallen.’’

