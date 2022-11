Campagne voor nieuwe nachtclubs: ‘Rotterdam moet weer een bruisende stad worden’

Hij komt er! Rotterdam­mers halen binnen één dag benodigde 35.000 euro op voor kerstboom

Het is gelukt: binnen één dag heeft een groep Rotterdammers de 35.000 euro bij elkaar gekregen voor een kerstboom op het Stationsplein voor Rotterdam Centraal. De teller van de crowdfunding eindigde op 2245 euro, maar dankzij een aantal gulle donateurs is het bedrag toch binnen. Initiatiefnemer Maikel Coomans is opgelucht: ,,De Rotterdammers hebben over hun hart gestreken.”

