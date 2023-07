Café Marseille krijgt een nichtje: Bar Alaska opent binnenkort in Crooswijk

Pas nadat Anneke om de politie riep, pakte Lucky zijn wapen: ‘Geen voorbedach­te rade’

Was Minh Nghia V. in januari al van plan om op zijn ex-vriendin Anneke en haar moeder Michel te schieten bij het Zwijndrechtse winkelcentrum Walburg? Advocaat Karsten Verkaart van ‘Lucky’ (49) beweerde van niet tijdens een regiezitting donderdagmiddag in de rechtbank van Dordrecht. Aan de hand van getuigenverklaringen wil de raadsman dat aantonen.