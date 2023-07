Buurtkat Lex is terecht na dagenlange zoektocht: ‘Beter nieuws had ik vandaag niet kunnen krijgen’

MET VIDEOBuurtkat Lex, die dagenlang vermist was, is terecht. Nadat bekend werd dat het dier vermist was vanuit Rotterdam-Delfshaven, kwam heel de buurt in actie. Twee vrouwen hadden de geliefde kater meegenomen en hebben hem donderdagavond weer teruggegeven aan de eigenaar. ‘Mijn dochter is heel gelukkig.’