Buurtkastje bevat nu ook gratis maandverband en tampons

Het buurtkastje met gratis boodschappen in de Rotterdamse wijk Kralingsveer is nu ook een Menstruatieproducten Uitgifte Punt (MUP). Dat betekent dat het Armoedefonds ervoor zorgt dat er altijd maandverband in ligt voor mensen die dat zelf niet kunnen kopen.

Initiatiefnemer Marijn Iwema is heel blij met de extra status. ,,Dat betekent dat vanaf nu in ons buurtkastje altijd menstruatieproducten te vinden zijn. Dit was al vaak het geval en blijf het ook vooral delen of ruilen, maar nu krijgen we deze producten van het Armoedefonds.”

Het buurtkastje staat staat sinds eind vorig jaar in de voortuin van Marijn aan de IJsselmondselaan en wordt volop gebruikt. ,,Het is doorlopend gevuld met producten die buurtgenoten komen delen, ruilen en halen. Een mooie manier om voedselverspilling tegen te gaan en te helpen bij onzichtbare armoede.”

Gratis

Als je moet rondkomen van karig inkomen, gaat het geld vaak op aan eten en drinken en blijft weinig over voor de aanschaf van verzorgings- en hygiëneproducten. Eén op de tien vrouwen heeft daardoor soms helemaal geen geld voor maandverband of tampons. De Stichting Armoedefonds vindt dat menstruatieproducten voor iedere vrouw die dat nodig heeft, beschikbaar moeten zijn. Daarom worden de producten gratis beschikbaar gesteld via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties.

Het Armoedefonds heeft inmiddels ruim zevenhonderd in het hele land. In Rotterdam zijn er in totaal negen. Naast het buurtkastje in Kralingseveer, is ook gratis maandverband verkrijgbaar bij bijvoorbeeld het Zadkine College aan de Prins Alexanderlaan. In Capelle aan den IJssel is Eef’s Boekenkastje een officieel uitgiftepunt, in Krimpen aan de Lek verzorgt Stichting Blije Gift de uitgifte van gratis menstruatieproducten.

