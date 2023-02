Buurt heeft eindelijk zijn collectieve zonnedaken: ‘Soms dacht ik, ik kap ermee’

‘Rennen voor trein’ en ‘in slaap gevallen’: supporters missen spectacu­lai­re comeback van Feyenoord

Feyenoord in de Kuip en blessuretijd, een betere match lijkt er momenteel niet te zijn. Sleepten de Rotterdammers er afgelopen weekend nog een punt uit tegen PSV door diep in blessuretijd de gelijkmaker te scoren, ook in de bekerwedstrijd tegen NEC was er sprake van een knotsgekke slotfase. Maar niet alle supporters hebben de comeback van hun team mee kunnen maken.

