Burgemeesterszoon Floris (15) stapt in voetsporen van zijn vader: ‘Belangrijk om leiderschap te tonen’

column Wat een toffe, ontroeren­de Koningsdag was dat!

Vind eigenlijk al een tijdje dat onze neiging om trots te zijn op Rotterdam - en dan in het bijzonder de behoefte dat altijd maar weer vol vuur aan buitenstaanders uit te dragen - wel wat minder kon. Hadden we niet meer nodig, leek me. Onze stad is ooit geknakt, maar niet gebroken, daarna opgebouwd, opgebloeid en nu, dan, bam, het resultaat: een stoere 21ste-eeuwse stad.