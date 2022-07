Burgemeester over blokkades van boze boeren: de grens is bereikt

column Laten we vooral 2,5 miljoen huishou­dens die dreigen in financiële nood te raken een burn-out in werken

Een vriend van mij heeft twee banen. Een weekendbaan in de horeca en een fulltimebaan in een sector die ik uit privacyoverwegingen niet zal noemen. Zeven dagen in de week loopt hij zich de benen uit het lijf en dat allemaal voor een fantastisch tarief: net boven het minimumloon. Maar niet getreurd, eens in de zoveel weken kan hij bijkomen, want dan zit hij ziek thuis. En met een beetje geluk worden dat binnenkort maanden.

6 juli