Burgemeester Aboutaleb zegt sorry: ‘Leven van Humeyra was misschien te redden’

Stalking

In de raadsvergadering van vandaag meldde Aboutaleb ook een nieuwe maatregel om ‘nieuwe Humeyra’s’ te voorkomen. Twee keer per jaar zal er met de politiechef, de officier van justitie, de organisatie Veilig Thuis en de verantwoordelijk wethouder gesproken worden over stalking. ,,Dat is nu geen zelfstandig onderwerp,’’ vertelde Aboutaleb. ,,Maar dit is een belangrijk gezelschap. Als je een onderwerp agendeert, komt er van alles uit de organisatie, vraagstukken waarop we kunnen sturen. We zetten de cijfers op een rij, bekijken of de afspraken worden nageleefd, en als de conclusie is dat het dreigt te ontsporen, vragen we de partijen om in te grijpen in hun eigen systeem.’’