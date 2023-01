Burgemeester Aboutaleb: ‘Wel degelijk duizenden mensen omgekomen bij bombardement’

Burgemeester Aboutaleb reageert op briefschrijvers over ‘duizenden doden’ tijdens Tweede Wereldoorlog

Afgelopen weekeinde publiceerde de krant een aantal reacties op een passsage uit mijn Nieuwjaarstoespraak over de projecties op de Erasmusbrug tijdens de jaarwisseling. Ik sprak over onze stad die ‘notabene door de nazi’s is verwoest’ tijdens de Tweede Wereldoorlog met duizenden slachtoffers als gevolg. Daarbij gaan de brievenschrijvers er van uit dat ik refereerde aan het bombardement van 14 mei 1940, waarbij zeker 800 mensen zijn omgekomen.

Over een ding ben ik het met de briefschrijvers eens: we moeten ons bij de feiten en cijfers houden en het grotere verhaal niet uit het oog verliezen. We mogen nooit vergeten welke offers er zijn gebracht voor onze vrijheid. Of je ’t nu hebt over racisme of nazisme, we moeten dit verderfelijke, mensonterende gedachtengoed te allen tijde bestrijden in alle lagen van de samenleving.