Burgemeester Aboutaleb sluit alle winkels in het centrum van Rotterdam wegens extreme drukte

Politie Rotterdam ontvangt informatie over dodenlijst met daarop 18 namen

11:11 De Rotterdamse politie heeft deze zomer informatie gekregen over een dodenlijst in het criminele milieu, waarop achttien namen staan. Onder hen is een officier van justitie, die in het verleden betrokken was bij een onderzoek naar de opsteller van de lijst. Een van de personen op die lijst is in mei vermoord, meldt NRC.