Burgemeester Aboutaleb krijgt ongelijk van rechter: shisha-vergunning ten onrechte afgepakt

Het gaat om restaurant Sultan, bij Zuidplein. In 2019 constateerden inspecteurs tot twee keer toe een te hoge CO-waarde in de zaak. Aboutaleb schorste daarop het deel van de vergunning, waardoor shisha mag worden gerookt, voor drie maanden.

Maar volgens de restauranthouder was de apparatuur waarmee de metingen werden verricht, daar niet voor geschikt. De hoge waardes konden ook door andere factoren zijn veroorzaakt. De detectieapparaten die de eigenaar zelf in zijn zaak had hangen, sloegen volgens hem niet uit. Ook zou de meting mogelijk zijn verricht vlakbij de plek waar kooltjes worden verhit, en niet waar bezoekers zitten.

Niet zorgvuldig

De rechtbank geeft de restauranthouder gelijk. Er bestaat ‘teveel twijfel over de betrouwbaarheid van de gemeten CO-waardes’, aldus de rechtbank. Er kan daarom niet van worden uitgegaan dat het restaurant in overtreding is geweest. ,,Dat betekent dat het bestreden besluit niet zorgvuldig is voorbereid en niet toereikend is gemotiveerd.”