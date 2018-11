Bumper laat harten Zeeuwen smelten

Automobi­list driemaal in de fout

7:46 Een automobilist die vannacht rondreed in het centrum in Rotterdam heeft zich voor drie zaken moeten verantwoorden tegenover de politie. De man raakte op het Kruisplein betrokken bij een botsing met een medeweggebruiker. De politie kwam er achter dat zijn rijbewijs was verlopen en dat hij veel te veel had gedronken.