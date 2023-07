Buitenbioscoop in Rotterdam: hier kijk je deze zomer films in de openlucht

indebuurt.nl Salsa! Doe gratis mee met deze gigadans voor Rotterdam Centraal

Begin je heupen vast op te warmen, want volgende week is het tijd om te dansen! Van 25 tot en met 29 juli is het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval. Naast de straatparade is er ook dit jaar weer een gigantische groepssalsa voor Rotterdam Centraal.