Broers dreigen allebei in tbs-kliniek te belanden: de één doodde stiefvader, de ander hun moeder

Van verplaat­sen van schaakta­fels tot voederver­bod: dit zijn de nieuwste Schiedamse plannen

Van het in kaart brengen of er met meerdere woningcorporaties gewerkt kan worden tot het verplaatsen van schaaktafels, van het instellen van een voederverbod tot het plaatsen van watertappunten. De onderwerpen schoten alle kanten op tijdens de behandeling van de zomernota in Schiedam.