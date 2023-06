Broekpolder zet deuren open tijdens eerste editie van de Broekpolderdag

Ontsnapte slang zet woonwijk op stelten: wat moet je doen als je er een ziet?

Het is de schrik van menigeen: oog in oog komen te staan met een slang. Zeker in deze tijd van het jaar, waarin de slangeneieren uitkomen, komt het geregeld voor. In Rotterdam-Nesselande bijvoorbeeld, waar zo'n ontsnapt reptiel laatst de wijk op stelten zette.