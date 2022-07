Britse wereldster Elvis Costello kwam shoppen in Rotterdamse platenzaak: ‘Een legende’

Platenzaak Demonfuzz Records in Rotterdam werd dit weekend vereerd met hoog bezoek: de Britse wereldster Elvis Costello (67, bekend van nummers als She ) kwam shoppen. Mede-eigenaar Erwin Zimmerman is er nog een beetje beduusd van.

Een wereldster op bezoek. Zo’n visite wordt bij jullie vast van tevoren aangekondigd, of niet?

,,Nee, helaas! Hij had blijkbaar een tip gekregen van iemand over onze zaak en is vervolgens gewoon komen shoppen. Elvis Costello tweette daarna vervolgens zélf dat hij was geweest en dat hij het geweldig had gevonden. Fantastisch, natuurlijk. We hebben hier wel vaker bekendheden over de vloer gehad, tot pakweg de Pointer Sisters aan toe, maar dit was toch wel echt mooi. Costello is toch wel echt een legende. Best jammer dat ik geen foto heb kunnen schieten voor onze online fotocollectie.’’

En toch baal je.

,,Een beetje. Want ik zat op het moment van zijn komst gewoon achter in het magazijn spullen te sorteren. Mijn collega was druk bezig in de winkel, hij herkende Costello niet. Ik ook niet. Ik zag z’n achterkant weliswaar wel, maar was er helemaal niet mee bezig. Na het afrekenen van een stapel platen is Costello dus gewoon weer vertrokken. Geen foto, niks. Terwijl we er normaal gesproken als de kippen bij zijn om een fotootje te maken. Even lekker laten poseren voor de winkel met een tassie. Niet dus. Elvis just left the building, haha.”

Wat kocht de grote Elvis Costello eigenlijk?

,,Veel, vooral. Hij heeft een halfuur in de bakken gespit en voor een paar honderd euro aan platen gekocht. Veel Afrikaanse muziek. Wel mooi: tijdens het winkelen vertelde hij aan mijn collega dat hij onze zaak zo’n mooie tent vond. Dat ‘ie nog nooit zoiets gezien had. En hij wilde weten wat we op hadden staan. Daar was hij heel nieuwsgierig naar. We herkenden hem niet, maar dat dit een man was met muzieksmaak en veel kennis, dat hadden we wel meteen door.”

Erwin Zimmerman, eigenaar van Demonfuzz.

