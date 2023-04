Brielle mengt zich weer in titelstrijd, SVS’er Vinnie Seip bewusteloos: lees hier alles over het amateurvoetbal

Veronica woont op de zesde verdieping van de Zalmhaven­to­ren: ‘Dit gebouw is een dorp opzich’

Bijna haar hele leven woonde Veronica Nuij (60) met haar man Henk in Rozenburg. Maar in coronatijd begon hun woonplaats ze tegen te staan. ,,Want we stonden iedere dag in de file”, kan Veronica zich nog goed herinneren. ,,Tijdens de corona viel de dagbesteding voor onze zoon Kevin (34) weg, die in een rolstoel zit. Om vanuit Rozenburg ergens te komen, moet je altijd met de auto. Nu blijft -ie gewoon in de garage staan.”