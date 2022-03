Brandweer staat steeds vaker op gekke plek ‘op wacht’ in plaats van in de kazerne (en dit is waarom)

De stad die vaststaat door een ongeluk op de ring. Werkzaamheden aan tunnels of bruggen. Grote evenementen. Of bijvoorbeeld een grote brand elders in het gebied waar veel wagens heen moeten of een tekort aan vrijwilligers. Door bijzondere omstandigheden is het in de regio Rotterdam-Rijnmond soms zaak met brandweerwagens te schuiven, zodat er overal op tijd hulp is.