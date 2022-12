Brandweer moet strooiwagens laten komen om bij brand te komen in Rotterdam

In een bedrijfspand aan de Satijnbloem in Rotterdam-Terbregge heeft vrijdagochtend kort brand gewoed. De brand brak even na 06.00 uur uit in een afzuigkanaal in de keuken, maar was al snel onder controle. Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.