Brandschone shuttlebus vervoert bezoekers en patiënten (zelfs in rolstoel) naar het IJsseland

Het bijzondere leven van Djunga de Biluca is niet zomaar te vatten: ‘Hij was de vader van een gemeen­schap’

Soms is een leven niet zomaar samen te vatten. Heeft iemand zoveel betekend voor een groep inwoners van een stad als Rotterdam - en ver daarbuiten - dat het beschrijven van zijn handel en wandel al snel zou ontaarden in een boek. Of twee. De maandag op 94-jarige leeftijd overleden João Silva, beter bekend als Djunga de Biluca, wás zo iemand voor de Kaapverdische gemeenschap. ,,Hij is dood, maar we vieren zijn leven.’’