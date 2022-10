Brandende lantaarns en terrasverwarmers: ‘Wij proberen zuinig te doen, gemeente laat het versloffen’

Met video Opnieuw cocaïne onder­schept in vrachtwa­gen: straatwaar­de van 100 miljoen euro

De politie heeft dinsdag 1350 kilo cocaïne aangetroffen in een container achterop een vrachtwagen in Rotterdam-IJsselmonde. De straatwaarde bedraagt maar liefst bijna 100 miljoen euro. De vrachtwagenchauffeur, een 45-jarige man uit Breda, is aangehouden.

30 september