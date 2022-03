Brand op bovenste etage van flat in Rotterdam, politie vindt meerdere vaten

Rotterdam­se huurwoning was ‘safehouse’ voor overval­lers na miljoenen­roof in Amsterdam

Een huurwoning in Rotterdam-Zuid blijkt een bijzondere rol te hebben gespeeld bij een gewelddadige miljoenenroof verleden jaar in Amsterdam. Een overvaller werd doodgeschoten, vijf werden gearresteerd en vier mannen wisten te ontkomen. Zij zaten enkele uren ondergedoken in een ‘safehouse’ in de Rotterdamse Zuidwijk.

2 maart