Brand ontstaan aan boord van schip tijdens onderhoud

Sko­da-inbreker (30) op heterdaad betrapt, mogelijk einde aan reeks autokraken Nesselande

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een auto-inbreker in Rotterdam-Nesselande op heterdaad betrapt, zo is vrijdag bekendgemaakt. Het gaat om een 30-jarige man uit Hoogezand. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor een hele reeks aan autokraken sinds begin oktober in Nesselande. Telkens waren Skoda’s het doelwit.

2 december