Brand in woning in Charlois, meerdere huizen ontruimd

In een portiekwoning aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag brand gewoed. De brand brak uit in de woning op de vierde etage van het woongebouw in de wijk Charlois en was tegen 02.00 uur zo goed als onder controle. Een persoon is nagekeken door ambulancepersoneel.