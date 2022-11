Brand in portiekflat in Rotterdam-Hoogvliet: vijf mensen naar het ziekenhuis na inademen rook

Automobi­lis­te (21) blaast ruim elf keer toegestane hoeveel­heid alcohol

Een 21-jarige vrouw uit Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag in het Friese Wirdum aangehouden wegens het rijden onder invloed. Toen agenten de vrouw vroegen een blaastest te doen, bleek dat ze ruim elf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had.

17:02