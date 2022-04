Brand in machinekamer van vrachtschip met 5000 ton stookolie aan boord

Haal je zooi van zolder, leg je oran­je-out­fit klaar: dit kun je in de regio doen met Koningsdag!

Verrek, Koningsdag, dat mag natuurlijk ook weer. Na twee jaar ‘oranjeloos’ vieren we woensdag weer de verjaardag van onze Willem. Gewoon, lekker traditioneel. Eerst die oranje-tompouce tackelen, dan struinen over de vrijmarkt, bieren op het terras, botsen op de kermis en afsluitend meeblèren met de band op het plein. Keuzestress! Want in bijna elke buurt in deze regio is wel iets ‘kek koninklijks’ te doen.

24 april