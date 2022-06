Brand in flat in Rotterdam, tien mensen gered van balkons

Eenender­tig­ste editie van de Roparun van start, finish maandag op de Coolsingel

De eenendertigste editie van de Roparun is zaterdagmiddag om 11.00 uur gestart in Twente. Maandag, op Tweede Pinksterdag, finishen alle teams op de Coolsingel in Rotterdam. Dit jaar vindt het evenement volledig in Nederland plaats. Met de estafetteloop wordt geld opgehaald voor het goede doel.

