Brand in flat, bewoners moeten midden in de nacht huizen uit: ‘Hij zei dat hij zijn huis in brand zou zetten’

Scheids­rech­ter Danny Makkelie staat achter keuze in Klassieker: ‘Overtre­ding Hartman op Kudus was geen kaart’

Scheidsrechter Danny Makkelie staat ook na het bestuderen van de televisiebeelden achter zijn beslissing om Feyenoorder Quilindschy Hartman geen tweede gele kaart te geven in het uitduel met Ajax (2-3). ,,Het was geen onbesuisde overtreding”, zei hij bij ESPN. ,,Hij steekt slechts zijn been uit. Het was een onvoorzichtige overtreding.”