Brand in dak van huis Capelle, bewoners op tijd naar buiten

Waarschu­wings­schot op snelweg na bedreiging vrouw in Rotterdam-West

De politie heeft zondagmiddag twee Rotterdammers van 22 en 30 jaar aangehouden op de snelweg bij de afslag Den Hoorn na een eerdere bedreiging in de Allard Piersonstraat in Rotterdam-West. In de auto van de verdachten is een vuurwapen aangetroffen.

11 december