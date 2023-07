Brand bij een schutting in Hillegersberg: brandweer heeft vuur onder controle

LEZERSBRIEVEN ‘Bij opvoeden hoort ook een hond aanleren dat er niet aangeval­len mag worden’

Het artikel over baasje van Duman, van maar liefst 70 kilo, leveren de nodige reacties op. Lezers vinden dat de Anatolische herder moet worden weggehaald bij zijn eigenaar of moet worden ingeslapen. Daarnaast reacties over parkeeroverlast in Nesselande en over het nieuwe wijkje in Simonshaven.