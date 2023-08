Nova (18) blijft strijden tegen straatintimidatie: ‘Zou geweldig zijn als ik hier mijn werk van kan maken’

Quentijn raakte 40 jaar geleden vermist op de Javazee: ‘Ze kijken me hier aan alsof ik een wereldwon­der ben’

Als zijn helikopter crasht boven de Javazee, raakt Quentijn Fikke vermist. Aan de andere kant van de wereld, thuis in Vlaardingen, wacht zijn vrouw op een teken van leven. Na tien dagen lijkt de hoop vervlogen. Tot de telefoon gaat. Ze weet niet wat ze hoort. Het is wereldnieuws. Veertig jaar later staan de gebeurtenissen van toen nog altijd in het geheugen van de familie gegrift.