Aantal deelbak­fiet­sen explodeert: ‘Ze lieten Rotterdam links liggen, dat hebben ze verkeerd ingeschat’

Na de opmars van deelfietsen en -scooters explodeert nu het aantal deelbakfietsen in Rotterdam. Vanaf eind deze maand zet verhuurder Cargoroo er honderd neer in het Nieuwe Westen, Oude Noorden, Kralingen en Rotterdam-Zuid. Aanbieder Baqme breidt het aanbod in Rotterdam dit jaar uit van 250 deelbakfietsen naar vierhonderd.