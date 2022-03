Hard, maar rechtvaardig, geliefd en soms gehaat: 'Ze denkt dat ze de keizerin van Capelle is’

In deze gemeente zijn winkels op zondag dicht, maar tij lijkt te keren: ‘Het is niet meer van deze tijd’

Shoppen op zondag? We weten niet beter. Al vele jaren zijn de winkels hier op zondag open. Maar niet in Ridderkerk. Daar pal naast Rotterdam geldt nog altijd de zondagsrust. Maar het tij lijkt te keren. Sterker, Ridderkerk snakt naar de koopzondag, zegt Partij 18PLUS. Zo vlak voor de verkiezingen zet de grootste collegepartij alles op alles om politiek voldoende neuzen die kant op te krijgen. ,,Het is echt niet meer van deze tijd.’’

