Geroyeerde GroenLinks-politica heeft spijt van stem op andere partij: ‘Zou het graag terugdraaien’

Dijkbewa­kers klaar voor de zomer: ‘Al na een paar weken droogte zie je de effecten’

Terwijl met name Zuid-Europa zucht onder gortdroge tijden afgewisseld met extreme regenval, loopt ook het leger dijkwachters van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard warm voor de dingen die komen gaan. Want als vorige zomer de maat is, met een chronisch gebrek aan hemelwater, dan wordt het prikken geblazen in de dijken. ,,Al na een paar weken droogte zie je de effecten.”