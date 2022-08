Door de brow soap van Lisa heb je geen onzekerheid meer over het volume van je wenkbrauwen

StartersDe make-up doen van anderen, die interesse had Lisa Branbergen (24) uit Rotterdam altijd al. Daar deed ze, tot voor kort, nog niets mee. Nu heeft ze haar eigen bedrijf, Lush by Lisa, waar ze online make-up producten verkoopt. Maar, niet zomaar de eerste beste lipstick of mascara.

Nee, zij richt ze op iets heel anders: brow soap. ,,Sommige meiden hebben niet zoveel wenkbrauw of zijn niet tevreden over het volume ervan”, vertelt ze. ,,Met het borsteltje kun je je wenkbrauwharen meer omhoog krijgen en daardoor worden ze gelijk een stuk voller.”

Volledig scherm Het product waar het voor Lisa allemaal mee begon: brow soap © Lush by Lisa

TikTok

Het is nog een redelijk nieuw product, want Branbergen leerde het pas voor het eerst kennen tijdens haar make-up artiestopleiding. Het was lastig te vinden en veel mensen kenden het toen nog niet, dus zag zij een gat in de markt.

Hoe zoiets valt, dat weet je nooit, maar het beviel goed want bijna een jaar later runt ze nog steeds haar onderneming erin. ,,Ik ging ook filmpjes maken op TikTok, wat nu heel booming is. Toen explodeerde het helemaal. Dat had ik echt niet gedacht.” Met een achtergrond in communicatiewetenschapen was de interesse in sociale media er altijd al. Dat ze het op deze manier kan gebruiken, vindt ze extra leuk.

Quote Barbie was altijd al mijn bijnaam bij vriendin­nen en bij een barbie denk je aan roze, dus alles bij mij is ook roze Lisa Branbergen, Lush by Lisa

Barbie roze

Ze werkt naast de webshop nog als zzp-er als bijvoorbeeld host of voor modellenwerk, maar juist in Lush by Lisa kan ze haar eigen creativiteit kwijt. Daarom heten de producten ook Barbie Brow Soap en Barbie Lip Oil, een product wat ze later nog heeft toegevoegd. ,,Barbie was altijd al mijn bijnaam bij vriendinnen, dus dat vond wel bij passen bij make-up. En bij een barbie denk je aan roze, dus alles bij mij is ook roze”, lacht ze.

Dat ze nu een eigen bedrijf heeft, heeft ze ook een extra interesse voor haar gevoel erbij: het ondernemen. ,,Ik merk dat ik alles om het product aanbieden heen zo leuk vind om te doen, ik ben echt blij verrast.” Te ver in de toekomst kijken doet ze nooit, maar ze hoopt haar merk nog meer uit te bouwen. ,,En als het niet lukt, wie weet start ik dan wel wat nieuws op. Ik heb nu zoveel nieuwe ervaringen erbij.”

Volledig scherm Alles bij Lisa's bedrijf is roze. © Lush by Lisa

